У Бундестазі закликають використати проти України дієвіші заходи, ніж бойкот

Про це повідомляє «Тиждень» з посиланням на Das Handelsblatt.

Ф.Місфельдер запропонував, щоб Німеччина обговорила можливість позову проти України разом зі своїми європейськими партнерами. За його словами, справи проти Ю.Тимошенко та її лікування у в’язниці порушують Європейську конвенцію з прав людини, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд та забороняє тортури і нелюдське поводження. Україна ж є членом Конвенції з 1997 року і зобов’язалась поважати основні права людини.

«При захисті прав людини треба використовувати гостріший меч, ніж просто заклики до бойкоту», - вважає Ф.Місфельдер.

Така пропозиція, водночас, викликала хвилю критики серед представників інших партій. «Умови утримання під вартою окремих представників опозиції, якими б значимими вони не були, поки що не вели до того, щоб одна країна позивалась до іншої. А думка про те, що Німеччина без згоди ЄС, особливо наших польських сусідів, буде прагнути до такої масивної конфронтації з Україною, свідчить про те, що ідея пана Місфельдера є, м’яко кажучи, непродуманою», - заявив голова фракції Вільних демократів у Європейському парламенті Александр Граф Ламбсдорф.

За словами А.Ламбсдорфа, приводом до таких скарг в минулому були війни або тероризм між державами-учасницями. Крім того, про умови утримання Ю.Тимошенко давно відомо, але Ф.Місфельдер раніше щодо цього не висловлювався.

«Безумовно, є збігом, що ця ідея прийшла йому саме зараз, напередодні чемпіонату Європи», - зазначив євродепутат.

Відповідно до статті 33 Конвенції, кожна держава-учасниця може подати до Страсбурзького суду на іншу країну-учасницю, яка, як передбачається, порушує Конвенцію з прав людини. Втім, такі позови є нечастими. За більш ніж 60-річну історію суду було подано лише 16 таких скарг. Зазвичай країни подають скарги через порушення прав власних громадян в інших країнах. Зокрема, такі скарги вже подавали Ірландія проти Великої Британії, Кіпр проти Туреччини та Грузія проти Росії.