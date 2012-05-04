Захарченко: немає сенсу вводити в країні надзвичайний стан

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що в Україні немає сенсу вводити надзвичайний стан у зв’язку з вибухами у Дніпропетровську 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день такої ймовірності або необхідності не існує», - сказав В.Захарченко.

Він переконаний, що 27 квітня у Дніпропетровську було вчинено саме терористичний акт.

«На мій погляд людини, яка правоохоронною діяльністю займається не один десяток років, всі ознаки кваліфікації (злочину) зроблені правильно. Підстав або можливості перекваліфікації чи передачі справи на розслідування в Головне слідче управління МВС на сьогоднішній день немає», - зазначив В.Захарченко.

Міліція вживає всіх заходів щодо унеможливлення повторення в Україні вибухів, які пролунали в Дніпропетровську.

«Після вибухів, які пролунали в Дніпропетровську, ми ввели посилений варіант несення служби не лише в Дніпропетровську, але й в цілому в Україні. Міліція зараз проводить ці заходи для того, щоб не було повторень вибухів», - сказав міністр.

При цьому В.Захарченко закликав громадян надавати інформацію правоохоронним органам про всі підозрілі предмети, які можуть бути вибухонебезпечними, або залишені без нагляду в автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, зокрема 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Справу розслідує СБУ.