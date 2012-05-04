Львівські депутати зберуться, щоб знов заборонити червоні прапори

Про це сьогодні повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський.

Як зазначив Р.Кошулинський, депутати мають намір ініціювати питання про відхилення протесту прокурора Львова на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

„Питання буде розглядатися у форматі відхилення протесту прокурора або нової ухвали про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста”, - сказав Р.Кошулинський.

Він також висловив переконання, що необхідну кількість підписів для скликання позачергової сесії Львівської міської ради буде зібрано і вона відбудеться 7 або 8 травня.

У Львівській міській раді 90 депутатів, для скликання позачергової сесії достатньо 31 підпис депутата.

Як повідомив УНІАН депутат Львівської обласної ради Олександр Старовойт, Комітет опору диктатурі Львівщини на засіданні 3 травня вирішив запросити на президію Львівської обласної ради, яка відбудеться 7 травня, представників місцевої влади, щоб вирішити питання про проведення заходів 9 травня у Львові.

Як зазначив О.Старовойт, на президію представники КОДу запросять керівників обласної міліції, прокуратури та СБУ, Львівської ОДА, а також міського голову Львова Андрія Садового, аби публічно нагадати правоохоронним органам і місцевій владі, що 9 травня саме вони не повинні допустити у місті жодних провокацій.

„Крім того, представники КОДу звернуться до міського голови Львова з проханням, щоб він звернувся до суду про заборону проведення будь-яких масових акцій у Львові 9 травня, окрім покладання квітів до пам’ятних місць”, - зазначив О.Старовойт.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня депутати Львівської міської ради на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста. За таке рішення проголосували 74 депутати. У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

3 травня прокурор Львова вніс протест на ухвалу Львівської міської ради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

У відповідності до ч.3. ст.21 Закону України «Про прокуратуру», протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і він підлягає обов`язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Конституційний Суд України визнав неконституційним закон про використання червоного прапора Перемоги поряд з Державним Прапором України.

Пізніше Президент Віктор Янукович висловив думку, що КС не забороняв використовувати червоний прапор на День Перемоги.

"Рішення Конституційного суду Україні було в межах діючої Конституції, і це рішення ніяк не забороняє кожній людині, будь-якій організації піднімати в День Перемоги той прапор, який було піднято над Рейхстагом під час Другої світової війни", - сказав він.