Сім'я Хорошковського втерла носа решті чиновницьких родин (рейтинг заможності)

Сім`я першого віце-прем`єр-міністра Валерія Хорошковського лідирує в рейтингу 30 родичів представників влади, які задекларували найвищі доходи за підсумками 2011 року, складеному журналом «Фокус».

У рейтингу наведено дані про доходи й майно членів сім`ї декларанта за винятком доходу декларанта.

Так, дохід сім`ї В.Хорошковського складає 47 млн. 827 тис. грн, дохід декларанта 6 млн. 661 тис. грн. Сім`я має 7 земельних ділянок площею 268 тис. 440 кв. м; 3 будинки - 100,4 кв. м, 154 кв. м, 30,97 кв. м; 4 квартири: 848,6 кв. м, 78,3 кв. м, 76,7 кв. м, 77,2 кв. м. Автомобілі Mercedes SL 500 і Bentley Arnage, сума на рахунках у банках - 342 млн 354 тис. грн.

На другому місці рейтингу сім`я голови Державної податкової служби Олександра Клименка. Дохід сім`ї склав 21 млн 353 тис. грн. Дохід декларанта 699 тис. Сім`я має один будинок 526,9 кв. м і одну квартиру 129,2 кв. м, а також транспортні засоби VW Touareg, Mercedes S 500 L і Toyota Camry. На рахунках у банках – 3 млн 891 тис. грн.

Третє місце рейтингу займає сім`я голови Національного банку України Сергія Арбузова. Дохід сім`ї - 9 млн 179 тис., дохід декларанта - 2 млн 46 тис. Сім`я має одну ділянку площею 2700 кв. м, один будинок 172,5 кв. м і одну квартиру 76,4 кв. м. Є автомобілі Infiniti EX 35 і Land Rover. На рахунках у банках - 110 млн 893 тис. грн.

Четверте місце займає сім`я секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва. Дохід сім`ї 8 млн 137 тис. грн, дохід декларанта - 29 млн 270 тис. Сім`я має три квартири площею 15,5 кв. м, 140,7 кв. м і 140,4 кв. м. Є автомобілі Porshe 911, Carrera і Audi Q5. На рахунку в банку 687 тис. грн.

П`яте місце займає сім`я першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Дохід сім`ї - 6 млн 74 тис. грн. Дохід декларанта - 1 млн 522 тис. грн. Сім`я має півбудинку (534 кв. м) і дві квартири (166,7 кв. м і 284 кв. м). Є автомобілі Land Rover і Range Rover.

Шосте місце рейтингу займає сім`я голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна. Дохід його сім`ї 5 млн 46 тис. грн, дохід декларанта – 5 млн 234 тис. грн. У сім`ї є одна квартира 161,45 кв. м, автомобілі Mercedes GL 550 і VW Multivan.

Сьоме місце займає сім`я віце-прем`єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова. Дохід його сім`ї склав 3 млн 576 тис. грн. Дохід декларанта - 166 млн 437 тис. грн. Сім`я має дві ділянки площею 2357 кв. м, а також один будинок (421 кв. м), одну квартиру (227,3 кв. м) і автомобіль Mercedes Benz. Сума на рахунках у банках - 52 млн 308 тис. грн.

Восьме місце займає сім`я голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка. Дохід сім`ї - 2 млн 413 тис. грн, дохід декларанта - 270 тис. грн. Є три квартири – 318,2 кв. м, 20,3 кв. м і 18,45 кв. м. Сума на рахунках у банках - 314 тис. грн.

Дев`яте місце займає сім`я міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка. Дохід його сім`ї склав 1 млн 758 тис., дохід декларанта - 877 тис. грн. У сім`ї є одна ділянка (9827 кв. м), два будинки (145,3 кв. м і 351 кв. м), одна квартира (61,4 кв. м), автомобілі Volvo S80 і Lexus RX 450 H. Сума на рахунках у банках - 5 млн 20 тис. грн.

Десяте місце займає сім`я народного депутата від Партії регіонів Ріната Ахметова. Дохід його сім`ї - 1 млн 472 тис. грн, дохід декларанта - 800 млн 321 тис. грн. Сім`я має одну квартиру 434,7 кв. м, автомобілі Mercedes E 200 і Honda CR-V. На рахунках у банках - 250 млн 478 тис. грн.

На одинадцятому місці сім`я радника Президента – керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука. Дохід його сім`ї - 1 млн 423 тис. грн, дохід декларанта - 326 тис. грн. У сім`ї А.Гончарука є одна ділянка 1100 кв. м, один будинок 175 кв. м, чотири квартири – 99 кв. м, 77 кв. м, 50 кв. м і 58 кв. м, автомобіль Mercedes Benz G500.

На дванадцятому місці - сім`я заступника голови Адміністрації Президента Олега Рафальського. Дохід сім`ї 1 млн 86 тис. грн, дохід декларанта – 1 млн 186 тис. грн. У сім`ї чотири ділянки 351767 кв. м, три квартири – 340 кв. м, 106 кв. м і 40 кв. м. Є автомобілі Toyota RAV-4 і MERCEDES-S, на рахунках у банках - 5 млн 700 тис. грн.

На тринадцятому місці сім`я мера Черкас Сергія Одарича. Дохід його сім`ї склав 998 тис. грн, дохід декларанта – 94 тис. грн.

На чотирнадцятому місці сім`я радника Президента – керівника ГУ з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марини Ставнійчук. Дохід її сім`ї 838 тис. грн, дохід декларанта – 223 тис. грн. Є одна ділянка 6200 кв. м, один будинок 637,3 кв. м і одна квартира 130,4 кв. м, автомобілі Toyota Land Cruzer, Toyota Camry, трактор Т-25. Сума на рахунках у банках - 458 тис. грн.

На п`ятнадцятому місці сім`я начальника податкової міліції ДПС Андрія Головача. Дохід його сім`ї – 723 тис. грн, дохід декларанта – 411 тис. грн. У сім`ї А.Головача 1,5 квартири: 50% від 77 кв. м; 178 кв. м, автомобілі Infiniti EX 35 і Audi A8. Сума на рахунках у банках - 2 млн 488 тис. грн.

На шістнадцятому місці сім`я генерального прокурора України Віктора Пшонки. Дохід його сім`ї склав 656 тис. грн, дохід декларанта 935 тис. грн. У сім`ї генпрокурора є 1 ділянка площею 4805 кв. м, 1 будинок 227,4 кв. м; півквартири 126,4 кв. м. Сума на рахунках у банках - 74 тис. грн.

Сімнадцяте місце займає сім`я народного депутата, лідера партії «Фронт Змін» Арсенія Яценюка. Дохід його сім`ї - 618 тис. грн., дохід декларанта - 819 тис. грн. Члени сім`ї користуються автомобілем Mercedes ML. На рахунках у банках - 1 млн 29 тис. грн.

Вісімнадцяте місце в рейтингу займає сім`я міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Дохід його сім`ї склав 586 тис. грн, дохід декларанда - 7 млн 960 тис. грн. У сім`ї міністра є 2 квартири (72,8 кв. м. і 72,8 кв. м), автомобіль Mercedes-Benz R 350.

На дев`ятнадцятому місці - сім`я голови Служби безпеки України Ігоря Калініна. Дохід сім`ї 511 тис. грн, дохід декларанта - 209 тис. грн. Сім`я володіє ділянкою площею 8000 кв. м, на рахунках у банках - 150 тис. грн.

На двадцятому місці - сім`я радника Президента – керівника Головного контрольного управління АП Анатолія Балюка. Дохід його сім`ї 506 тис. грн, дохід декларанта - 426 тис. грн. У сім`ї А.Балюка є 1 ділянка (3000 кв. м), 1 будинок (642,5 кв. м), 1 квартира (73,4 кв. м). На рахунках у банках - 166 тис. грн.

На 21-му місці рейтингу сім`я міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника. Дохід його сім`ї 494 тис. грн, дохід декларанта - 768 тис. грн. У сім`ї міністра освіти є 1 квартира площею 38 кв. м, автомобіль Toyota Camry, на рахунках у банках - 2 млн 321 тис. грн.

На 22-му місці - сім`я Президента України Віктора Януковича. Дохід сім`ї глави держави склав 421 тис. грн, дохід декларанта – 17 млн 362 тис. грн. У сім`ї В.Януковича є 1 ділянка (9372 кв. м), 1 будинок (303,8 кв. м), автомобіль Honda Odyssey. На рахунках у банках - 182 тис. грн.

На 23-му місці рейтингу сім`я міністра фінансів Юрія Колобова. Дохід його сім`ї 366 тис. грн, дохід декларанта - 1 млн 511 тис. грн. У сім`ї цього міністра є 1 ділянка площею 1999 кв. м, автомобілі Mazda CX-7, Porshe Cayenne S, Toyota Highlander.

На 24-му місці сім`я віце-прем`єр-міністра - міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьової. Дохід її сім`ї 338 тис. грн, дохід декларанта – 642 тис. грн. Сім`я володіє трьома ділянками загальною площею 1801 кв. м і однією квартирою (255,6 кв. м).

На 25-му місці рейтингу - сім`я голови Ради міністрів АР Крим Анатолія Могильова. Дохід його сім`ї 298 тис. грн, дохід декларанта – 285 тис. грн. У сім`ї А.Могильова 2 ділянки (5000 кв. м), 1 будинок (100 кв. м), 1 квартира (128 кв. м). Сума на рахунках у банках - 226 тис. грн.

На 26-му місці сім`я радника Президента - представника Президента в Конституційному Суді Олени Лукаш. Дохід її сім`ї 289 тис. грн, дохід декларанта - 220 тис. грн.

На 27-му місці - сім`я міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького. Дохід сім`ї цього міністра 284 тис. грн, дохід декларанта 128 тис. грн. У сім`ї є 1 ділянка (11 120 кв. м), 1 квартира (161,5 кв. м), на рахунках у банках - 132 тис. грн.

На 28-му місці рейтингу сім`я міністра МНС Віктора Балоги. Дохід його сім`ї 269 тис. грн, дохід декларанта – 210 тис. грн. У сім`ї В.Балоги є 4 ділянки загальною площею 7979 кв. м; 1 будинок 314,1 кв. м.; 1 квартира - 57,8 кв. м. Сума на рахунках у банках - 45 тис. грн.

На 29-му місці сім`я міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Дохід сім`ї 202 тис. грн, дохід декларанта – 278 тис. грн. У сім`ї голови МЗС 1 ділянка (10 000 кв. м), сума на рахунках у банках - 75 тис. грн.

На 30-му місці рейтингу - сім`я радника Президента - керівника Головного управління з питань судового устрою АП Андрія Портнова. Дохід його сім`ї 157 тис. грн, дохід декларанта – 1 млн 625 тис. грн. У сім`ї А.Портнова є 1 ділянка (1350 кв. м), 1 квартира (77 кв. м), автомобіль Audi 07. На рахунках у банках - 856 тис. грн.