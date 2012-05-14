Латвійський депутат закликає не змішувати спорт і політику

13:33, 14 травня 2012
Політика
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Дзінтарс Закіс - категорично проти бойкоту представниками ЄС проведення Євро-2012 в Україні.

Дзінтарс Закіс
Спорт і політику не варто змішувати. Про це заявив депутат латвійського Сейму Дзінтарс Закіс, що представляє партію «Новий Час», яка є членом Європейської народної партії.

Як повідомляє Главком, Закіс висловився категорично проти бойкоту представниками ЄС проведення Євро-2012 в Україні. Він також назвав неправильним перенесення розбіжностей серед політиків на спортсменів.

 Закіс сказав: «Ми добре пам`ятаємо нашу спільну історію, і те, що і за часів Радянського Союзу було досить багато подібного роду бойкотів, через які страждали спортсмени».

 Латвійський парламентарій підкреслив, що його країна не є прихильницею якихось радикальних дій щодо України, висловившись за якнайшвидше вирішення кризи, пов`язаної з Юлією Тимошенко політичної кризи.

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