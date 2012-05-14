Латвійський депутат закликає не змішувати спорт і політику
13:33, 14 травня 2012Політика
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Дзінтарс Закіс - категорично проти бойкоту представниками ЄС проведення Євро-2012 в Україні.
|Дзінтарс Закіс стверджує, що пам`ятає історію
Як повідомляє Главком, Закіс висловився категорично проти бойкоту представниками ЄС проведення Євро-2012 в Україні. Він також назвав неправильним перенесення розбіжностей серед політиків на спортсменів.
Закіс сказав: «Ми добре пам`ятаємо нашу спільну історію, і те, що і за часів Радянського Союзу було досить багато подібного роду бойкотів, через які страждали спортсмени».
Латвійський парламентарій підкреслив, що його країна не є прихильницею якихось радикальних дій щодо України, висловившись за якнайшвидше вирішення кризи, пов`язаної з Юлією Тимошенко політичної кризи.
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