Росія розуміє емоції Банкової, але від обмежень у торгівлі не відмовиться

Про це голова комітету Держдуми Росії у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Леонід Слуцький сказав кореспонденту УНІАН у Москві.

«Якщо говорити про зону вільної торгівлі, то в березні планувалася синхронна ратифікація в Держдумі і Верховній Раді, але досі це досьє (законопроект) не передане у ВР. Чому? Не влаштовують антидемпінгові заходи, а ми без них не можемо», - сказав Л.Слуцький.

«Уявіть собі, що завтра Україна підпише таку зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, і тоді залізні контейнери, свинина, яловичина не найкращої якості українського виробництва хлинуть на наш ринок. Ми зобов'язані тут мати можливість запровадження санкцій», - додав він.

За словами Л.Слуцького, коли йдеться про Росію і Україну, це одна ситуація, але коли йдеться про те, що таких зон вільної торгівлі буде кілька, це інше питання.

За його словами, товари, які виробляються в Україні і Євросоюзі, дещо різної якості, і на «цей випадок ми страхуємося суто теоретично».

Л.Слуцький зазначив, що якщо подивитися на досвід Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де де-факто створена найбільша на планеті зона вільної торгівлі, там скрізь передбачена можливість введення антидемпінгових заходів, які ще не застосовувалися.

«Я розумію всі емоції і Банкової, і Кабміну, але думаю, ми прийдемо до спільного знаменника. Адже, м'яко кажучи, це не центральний пункт договору про зону вільної торгівлі. Сподіваюся, що це досьє найближчим часом буде передано у ВР і ратифіковане. ЗСТ однаково потрібна Україні і Росії», - сказав Л.Слуцький.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизстан. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Документ має набути чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання сторонами, що підписали його, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття його чинності.

Проте в України з'явилися зауваження до угоди, які полягають у нерівності умов, що стосуються введення торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами СНД.

Верховна Рада досі не ратифікувала цю угоду.

2 квітня 2012 року тодішній Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про ратифікацію угоди.