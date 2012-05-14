Катеринчук: У американців, які прибули до Тимошенко, забрали фотоапарати

У представників дипломатичного корпусу США в Україні, які прибули до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, забрали фотоапарати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат Микола Катеринчук, який із представниками його Європейської партії також намагався пройти до Ю.Тимошенко.

За словами М.Катеринчука, незважаючи на всі необхідні дозволи та роз’яснення, йому не дозволили зустрітися з екс-прем’єром.

М.Катеринчук підкреслив, що, відповідно до чинного законодавства, він як народний депутат має змогу проходити у будь-які приміщення, у тому числі до лікарні.

«Сподіваюсь, що у пенітенціарної служби будуть роз’яснення щодо цього порушення статусу народного депутата України. Наступного разу я буду змушений викликати міліцію», - обурився М.Катеринчук.

На його думку, пенітенціарна служба «намагається приховати Тимошенко» від політичних союзників.

Як вважає депутат, через погіршення стану демократії в Україні стосовно нашої держави можуть бути застосовані санкції. На думку М.Катеринчука, санкції стосуватимуться добробуту кожного, «оскільки це буде відбиватися на економіці».