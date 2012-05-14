Експерти думають, що Янукович приховав козир і поведе з Путіним тонку гру

Зокрема, російський політолог Євген Мінченко, коментуючи майбутній саміт, заявив, що СНД - «вмираюча структура», і, загалом, особливих рішень в її рамках не ухвалюється. «Зараз очевидно, що Росія робить ставку на нові проекти, зокрема такі, як Митний союз», - висловив він думку Інституту Горшеніна.

Тому, за його словами, для українського Президента цей саміт, скоріше, матиме символічну важливість: «В умовах дуже жорсткого тиску з боку Євросоюзу показати, що є місця, де його приймають».

«Я думаю, що це основний зміст цієї поїздки», - вважає експерт.

Водночас російський політолог зазначив, що наразі не бачить у В.Януковича волі до того, щоб узяти участь в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану.

У свою чергу, народний депутат України від БЮТ Володимир Макієнко вважає, що завдання В.Януковича сьогодні – мінімізувати всі відносини і з Росією, і з ЄС.

За словами депутата, перебуваючи не в юридичній, а «контактній ізоляції» з обох сторін, можна кращим чином «організувати для наших олігархів заробіток грошей».

«Дружити з росіянами? Там все відберуть або не дадуть. Дружити з європейцями? Все треба показувати. І ось – буде своя гра. Ну, і – можливо – буде спроба вирівняти не дуже добрі відносини з новим президентом», - зазначив В.Макієнко.

Водночас, народний депутат від Партії регіонів Анатолій Кінах переконаний, що В.Янукович візьме участь у саміті і зустрінеться з новообраним Президентом РФ Володимиром Путіним, щоб відновити взаємну довіру і пошану.

«Це саме той фундамент, на основі якого можна вирішувати найскладніші питання. Я думаю, це теж буде одним із завдань і очікувань від завтрашньої зустрічі», - заявив А.Кінах.

При цьому він зазначив: «Якихось кардинальних рішень ми не чекаємо, тим паче, що йдеться про стратегічні інтереси, які мають бути прогнозованими, передбачуваними і зрозумілими нашим партнерам - як на Заході, так і на Сході».

Зі свого боку, директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген Курмашов переконаний, що неформальний саміт голів СНД у Москві – це, перш за все, можливість для лідерів держав поспілкуватися у неформальній обстановці і вирішити найбільш гострі питання двосторонньої співпраці.

Експерт зазначає, що зовнішньополітичні проблеми на європейському треку не сприятимуть посиленню переговорних позицій українського Президента, разом з тим, В.Янукович обов'язково порушуватиме перед В.Путіним питання про перегляд газових контрактів, укладених у 2009 році.

«Одним із козирів, який В.Янукович передбачливо приховав ще кілька місяців тому, буде питання про ратифікацію українським парламентом Договору про створення зони вільної торгівлі з СНД, який був підписаний прем'єр-міністром Миколою Азаровим у Санкт-Петербурзі ще у грудні минулого року. Швидше за все, В.Янукович спробує розіграти цю карту в обмін на хоча б часткові поступки Москви у питанні ціноутворення на російський газ», - вважає експерт.

У цілому, Є.Курмашов вважає, що завтрашня зустріч В.Путіна і В.Януковича носитиме важливий етапний характер, оскільки вперше за довгу історію своїх відносин вони зустрінуться у Москві як два повноправних керівники держав, а отже, і коло питань до обговорення буде достатньо масштабним.

Одне із головних серед них, зазначає експерт, яке сьогодні дуже цікавить В.Путіна і «Газпром», - питання майбутнього газотранспортної системи України.