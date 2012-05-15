Знижено рейтинги одразу 26 італійських банків

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.



Агентство зазначає, що зниження рейтингу відбувається на тлі рецесії, в якій нині Італія, в результаті якої банки, найімовірніше, матимуть подальші збитки за позиками, що призведе до зниження їхнього прибутку.



При цьому агентство зазначає, що підтримка Європейського Центробанку знизила ризик дефолту для багатьох італійських фінансових інституцій.



Агентство знизило на один щабель з "негативним прогнозом" боргові та депозитні рейтинги двох найбільших італійських банків UniCredit і Intesa Sanpaolo до A3/Prime-2 з A2/Prime-1. Рейтинги ще вісьмох банків знижені на один ступінь, та ще вісьмох - на два щаблі. Рейтинги шістьох банків агентство знизило на три щаблі, і двох банків - одразу на чотири ступені. Усі 26 банків потрапили в список Moody's з "негативним прогнозом".



Італія, зауважує РІА "Новости", перебуває в центрі уваги інвесторів з кінця минулого року. На думку учасників ринку, Рим може звернутися до ЄС і МВФ по фінансову допомогу з огляду на неспроможність самостійно обслуговувати свій масштабний держборг.



