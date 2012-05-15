Кличко божиться, що з Партією регіонів справ мати не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав під час зустрічі з мешканцями Чернігова, що відбулась вчора у міському Палаці культури.

Також він вважає, що опозиція має об'єднатися, щоб отримати більшість у парламенті після виборів. За словами В.Кличка, представники опозиційних сил повинні об'єднати свої зусилля не просто для того, щоб пройти до Верховної Ради України, а отримати більшість, щоб впливати на прийняття рішень.

Водночас він зауважив, що кожна опозиційна партія має свою платформу, ідеологію та прихильників, а тому об'єднання не завжди підвищує рейтинг.

"У політиці п'ять плюс п'ять – не завжди десять", - сказав лідер «УДАРу».

Він пояснив, що, згідно з даними соціологічних опитувань, рейтинг партії "Фронт Змін" досягав 10%, партії "УДАР" – 7% (хоча зараз рейтинг, за інформацією В.Кличка зріс теж до 10%), але рейтинг об'єднаних політичних сил становить 13%.

Важливим, на думку лідера "УДАРу", є також об'єднання опозиційних політиків для захисту результатів голосування.