Регіонали зайняли президію Верховної Ради

09:58, 15 травня 2012
Політика
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Кілька депутатів із фракції Партії регіонів зібралися в президії ВР з тим, щоб не допустити блокування роботи опозицією. 

Верховна рада

Як передає кореспондент УНІАН, в президії зараз перебувають троє народних депутатів із фракції Партії регіонів – Олег Царьов, Петро Цюрко та Юрій Болдирєв.

Також кілька народних депутатів із фракції Партії регіонів сидять в урядовій ложі.

 

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