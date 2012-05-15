Регіонали зайняли президію Верховної Ради

Кілька депутатів із фракції Партії регіонів зібралися в президії ВР з тим, щоб не допустити блокування роботи опозицією.

Як передає кореспондент УНІАН, в президії зараз перебувають троє народних депутатів із фракції Партії регіонів – Олег Царьов, Петро Цюрко та Юрій Болдирєв. Також кілька народних депутатів із фракції Партії регіонів сидять в урядовій ложі.

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