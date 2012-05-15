Регіонали зайняли президію Верховної Ради
09:58, 15 травня 2012Політика
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Кілька депутатів із фракції Партії регіонів зібралися в президії ВР з тим, щоб не допустити блокування роботи опозицією.
|Регіонали зіграли на випередження
Як передає кореспондент УНІАН, в президії зараз перебувають троє народних депутатів із фракції Партії регіонів – Олег Царьов, Петро Цюрко та Юрій Болдирєв.
Також кілька народних депутатів із фракції Партії регіонів сидять в урядовій ложі.
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