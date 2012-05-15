Янукович запропонував Путіну «разом стати сильнішими»
Президент України Віктор Янукович побажав Володимиру Путіну посилити Росію за час його президентства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав перед початком двосторонньої зустрічі з В.Путіним.
«Ми приїхали невеликою командою побажати вам успіхів, і не тільки у наших двосторонніх відносинах. Ми бажаємо, щоб ви посилили у прямому і переносному значенні Росію, і у вас все вийшло. Ми поздоровляємо вас зі вступом на посаду», - сказав В.Янукович.
Він підкреслив, що українська сторона покладає великі надії на спільну роботу з Росією у Східній Європі і в Азії, а також на те, що Росія запропонує своє бачення такої співпраці, «щоб ми разом стали сильнішими».
У свою чергу, В.Путін нагадав, що країни СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі, і їм необхідно рухатися у напрямі ратифікації цього документу.