Янукович запропонував Путіну «разом стати сильнішими»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав перед початком двосторонньої зустрічі з В.Путіним.

«Ми приїхали невеликою командою побажати вам успіхів, і не тільки у наших двосторонніх відносинах. Ми бажаємо, щоб ви посилили у прямому і переносному значенні Росію, і у вас все вийшло. Ми поздоровляємо вас зі вступом на посаду», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що українська сторона покладає великі надії на спільну роботу з Росією у Східній Європі і в Азії, а також на те, що Росія запропонує своє бачення такої співпраці, «щоб ми разом стали сильнішими».

У свою чергу, В.Путін нагадав, що країни СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі, і їм необхідно рухатися у напрямі ратифікації цього документу.