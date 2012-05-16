Від переїзду до колонії Луценка може врятувати нова справа

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Сьогоднішнє рішення означає, що засудження Луценка і Приступлюка є законним і обґрунтованим. Відсьогодні вирок щодо засуджених набуває законної сили і є обов`язковим до виконання на всій території України", - сказав прокурор.

За його словами, "відповідно до чинного законодавства, покарання у вигляді позбавлення волі відбувається у відповідних місцях. Коли вирок буде приведено у виконання, то засудженого Луценка буде відправлено до установи, в якій має проходити відбування покарання».

В.Клименко нагадав, що є ще одна справа, яка перебуває на розгляді. "Залежно від того, як вона розглядатиметься, й визначатиметься місце утримання засудженого Луценка", - сказав він.

Він нагадав, що розгляд даної справи призначено на п`ятницю, 18 травня, але складно прогнозувати, коли буде завершено розгляд. В.Клименко додав: "Найімовірніше, до розгляду кримінальної справи по суті в місця позбавлення волі засудженого відправлено не буде".

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня Печерський районний суд Києва призначив розгляд кримінальної справи щодо Ю.Луценка, обвинуваченого в незаконному продовженні оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.