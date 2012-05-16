Від переїзду до колонії Луценка може врятувати нова справа

17:54, 16 травня 2012
Політика
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представник державного обвинувачення Віктор Клименко прогнозує, що Юрія Луценка, ймовірно, не переведуть до колонії до завершення розгляду окремої справи.  

Юрій Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Сьогоднішнє рішення означає, що засудження Луценка і Приступлюка є законним і обґрунтованим. Відсьогодні вирок щодо засуджених набуває законної сили і є обов`язковим до виконання на всій території України", - сказав прокурор.

За його словами, "відповідно до чинного законодавства, покарання у вигляді позбавлення волі відбувається у відповідних місцях. Коли вирок буде приведено у виконання, то засудженого Луценка буде відправлено до установи, в якій має проходити відбування покарання».

В.Клименко нагадав, що є ще одна справа, яка перебуває на розгляді. "Залежно від того, як вона розглядатиметься, й визначатиметься місце утримання засудженого Луценка", - сказав він.

Він нагадав, що розгляд даної справи призначено на п`ятницю, 18 травня, але складно прогнозувати, коли буде завершено розгляд. В.Клименко додав: "Найімовірніше, до розгляду кримінальної справи по суті в місця позбавлення волі засудженого відправлено не буде".

Як повідомляв УНІАН, на 18 травня Печерський районний суд Києва призначив розгляд кримінальної справи щодо Ю.Луценка, обвинуваченого в незаконному продовженні оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.

 

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