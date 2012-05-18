Попов переніс відкриття Андріївського узвозу

18:28, 18 травня 2012
Політика
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Андріївський узвіз в Києві відкриється після реконструкції 2-3 червня поточного року.

Андріївський узвіз не відкриють до Дня Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Цілком можливо, що ми влаштуємо свято на Андріївському узвозі з культурною програмою в один з вихідних, наприклад, 2 чи 3 червня. Подивимося по тому, як завершуватимуться роботи, нам погода, на жаль, останнім часом заважає... У будь-якому разі цей захід приурочено до святкування (Дня Києва - УНІАН), плюс-мінус кілька днів, покажуть обставини», — сказав він.

О.Попов відзначив, що святкування Дня міста почнеться завтра і триватиме до початку Євро-2012.

«У нас на День міста буде 346 заходів, і тому ми вирішили розпочати святкування з 19 числа з концерту на Майдані Незалежності і закінчити аж на початок Євро-2012, тобто 7-8 червня», - уточнив голова КМДА.

Він також повідомив, що місто виконало всі зобов'язання, пов'язані з проведенням у столиці чемпіонату Європи з футболу.

«Всі зобов'язання перед Євро вже виконані. Робочі питання, пов'язані з впорядкуванням міста, організацією питань руху, інформаційної політики у стадії завершення. Тому ми зустрінемо Євро, зробивши все можливе і неможливе», - додав О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Київської міської державної адміністрації О.Попов обіцяв, що кияни на День міста вже зможуть гуляти оновленим Андріївським узвозом.

День Києва традиційно святкується в останні вихідні травня. У 2012 році День Києва припадає на 25-27 травня.

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