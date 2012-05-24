Колесніченко обізвав опозиціонерів націонал-фашистами

Народний депутат України з фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко зняв з розгляду свій законопроект щодо заборони звуження сфери застосування української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, його законопроект розглядався першим, однак В.Кириленко наголосив, що знімає його, оскільки сьогодні не потрібні спекуляції на мовну тематику.

Другим законопроектом розглядався проект закону про заборону звуження сфери застосування регіональних мов, або мов меншин України, внесений народним депутатом з фракції Партії регіонів Вадимом Колесніченком. Весь виступ В.Колесніченка супроводжувався вигуками «Банду геть» з боку опозиції.

В.Колесніченко наголосив, що представники опозиції є «націонал-фашистами, які готові розстріляти людину за те, що вона говорить не тією мовою».

За словами депутата-«регіонала», законопроект щодо мовної тематики, який підготували представники більшості, є збалансований і спрямований на захист державної мови, якою є українська мова. «Ті, хто зараз кричать, навіть не читали закону. Вони не вміють читати українською державною мовою», - сказав В.Колесніченко.

Він додав, що якби опозиція прочитала закон, то її представники здивувалися б, що він визначає тільки одну державну мову – українську. В.Колесніченко наголосив, що знімає з розгляду свій проект закону про заборону звуження сфери застосування регіональних мов, або мов менш України.

При цьому, додав народний депутат, більшість наполягає на ухваленні іншого проекту закону «Про засади державної мовної політики».

В свою чергу голова Верховної Ради України Володимир Литвин наголосив, що знімати чи не знімати два законопроекти визначиться парламент шляхом голосування.