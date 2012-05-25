У Донецьку за хабарі повісили "чиновника"

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 15 осіб, членів «Демократичного альянсу».

Учасники пікету встановили дерев'яний ешафот, на якому повісили опудало «чиновника-корупціонера від Партії регіонів». За словами організаторів мітингу, «цей чиновник покараний повішенням за крадіжку бюджетних грошей і “відкати” під час тендерних закупівель». Таким чином вони вирішили сказати чиновникам: «Досить красти».

Мітингувальники також принесли до міськради плакати з рейтингами найбільш корупційних, за їхніми словами, відділів міськради і фірм, що частіше за інших вигравали тендери.

Мітингувальники передали меру Донецька «пайок» із продуктами, які купувалися владою для шкільних їдалень за цінами, що значно перевищують ринкові.

У свою чергу начальник управління зв'язків із громадськістю Донецької міськради Максим Ровинський передав мітингувальникам копію закону про місцеве самоврядування, закону про держзакупівлі й пляшку освяченої води. «Сьогодні велике свято – Вознесіння господнє. Ваш перфоменс приверне до вас увагу, але вам варто скористатися освяченою водою, тому що те, що ви зробили, не в'яжеться з православними традиціями», - сказав М.Ровинський.