Колесніков каже, що на Євро все витрачено згідно із законом

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Відповідаючи на запитання, чи не побоюється він, що нинішній владі будуть пред'явлені звинувачення у тому, що витрачено на Євро більше коштів, чим треба було, віце-прем'єр сказав: «Попередня влада абсолютно нічого не зробила для підготовки до чемпіонату, тому я нічого не боюся. У мене був вибір - або чогось боятися, або підготувати країну до Євро. І цей вибір було зроблено на самому початку. Тому зараз мене абсолютно нічого не бентежить. Можу дати 100-відсоткову гарантію, що всі дії команди Євро вписуються в українське законодавство».