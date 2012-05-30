Українців закликають прийти 5 червня до ВР, бо їм «оголошено війну»

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат, голова мистецького об’єднання “Остання барикада” Олесь Доній.

Генеральний продюсер «5 каналу», народний депутат Юрій Стець наголосив, що «коли влада оголосила війну опозиційним лідерам, потім опозиції в цілому, потім журналістам, усі промовчали!», а зараз «оголошено війну всім українцям».

Він зауважив, що для того, аби не була знищена українська мова, необхідно всім небайдужим прийти о 9-й ранку 5 червня під стіни парламенту.

Народна артистка України Ніна Матвієнко заявила, що сьогодні «зло, вошиці, кліщі, які хочуть напитись крові з народу», намагаються збурити людей. «Якщо ми будемо так і далі спати… Може, нам пора піднімати мітинги, і не тільки за мову, а й за території, які сьогодні віддаються», - зауважила вона.

Як наголосив письменник, лауреат премії імені Тараса Шевченка Василь Шкляр, необхідно протистояти послідовному наступу на рідну мову. «У вогнях історії, за найтяжчих випробувань, коли у нас з рук вибивали шаблю, єдиною, останньою зброєю українців залишалась мова, і саме мова врятувала нас як націю. І сьогодні на її захист мають стати люди горою, скрізь…», - вважає він.

На переконання генерального директора телеканалу ТВі Миколи Княжицького, боротися потрібно не лише за українську мову, а й за збереження держави. «Це більшою мірою замах проти держави, оскільки державна мова є одним з найважливіших атрибутів цієї держави, а також це є замах проти національних меншин»,- сказав він.

М.Княжицький вважає, що законопроект «Про засади державної мовної політики» народних депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка вдарить по національних меншинах, а також по російськомовних громадянах. «Автори цього закону навмисне хочуть позбавити росіян можливості займати державні посади в Україні, вчитися у вищих навчальних закладах…», - зауважив він. Як вважає М.Княжицький, повторюється ситуація 20-30-х років XX століття, коли люди, які закінчили школи національних меншин, не могли вступити до вишів з державною мовою викладання.

За словами депутата Київради Олександра Бригинця, своїми останніми кроками влада себе саму знищує. «Очевидно, все, що відбувається сьогодні в країні, це форма самознищення Партії регіонів та команди Президента. У цьому є позитив. Інша річ, що ці люди можуть попутно ще знищити й державу, і цього б дуже не хотілось, - наголосив він, додавши, що сьогодні необхідно стати на захист української мови.

Мистецьке об’єднання «Остання барикада» сьогодні оголосило загальну мобілізацію на захист української мови.

«Якщо нам справді не байдужа доля України і ми дійсно прагнемо захистити свою рідну мову, ми повинні об’єднатися й не допустити прийняття законопроекту про мови», - йдеться у повідомленні організації.

В «Останній барикаді» наголошують, що в акціях протесту повинні брати участь усі небайдужі громадяни, незалежно від переконань та поглядів, політичні організації, які стають на захист рідної мови. «Нас не повинні роз’єднувати політичні уподобання чи ідеології. Адже зараз наша спільна ідеологія - це «Я люблю українську мову»! Не можна ставити особисті амбіції вище за порятунок України та української мови. Тому запрошуємо усіх без винятку: громадські організації, політичні партії, громадських активістів та діячів, журналістів, музикантів, поетів, художників, усіх, хто любить українську мову та готовий за неї боротися, прийти 5 червня о 9.00 під Верховну Раду. Разом захистимо нашу рідну мову», - наголошують в «Останній барикаді»

До акції вже долучились: об’єднання «Своя правда», ВГО «Всеукраїнська асоціація фестивалів», ВМГО «Національний альянс», Київська міська організація Товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса, Конгрес національних громад України, Громадський рух "Відсіч", рух добровольців «Простір свободи», Центр дослідження визвольного руху, Всеукраїнський громадський рух "Не будь байдужим!", Молодий Народний Рух, Спілка української молоді.

Як відомо, про участь в акції вже оголосила об’єднана опозиція.