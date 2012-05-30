Консультації «Шаріте» для Тимошенко можуть коштувати десятки тисяч євро

Вказані цифри фігурують у можливому кошторисі вартості послуг спеціалістів "Шаріте" щодо конкретного діагнозу.

Зокрема, як повідомили Укрінформу у міжнародному департаменті "Charite International", тільки амбулаторна терапія у разі грижі хребта протягом трьох місяців спеціалістами клініки оцінюється приблизно на 10 тисяч євро. При потребі оперативного втручання цифра може збільшитися втричі. До цієї суми слід додати гонорари лікуючих професорів, вартість їх перельотів та проживання в Україні, оплату трансферту і роботи перекладачів. Особисті консультації головлікаря теж потребують додаткових гонорарів.

Клініка практикує повну оплату попередньої вартості ще до прибуття в установу.

Слід зазначити, що вартість подібних послуг щодо конкретного клієнта не розголошується. Більше того у випадку з VIP-пацієнтами справжнє ім`я публічної особи не реєструється і в комп`ютерній системі медзакладу.

У харківській Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" Укрінформу повідомили, що вартість перебування хворого з розрахунку на одне ліжко-місце (без урахування добровільних внесків у всілякі фонди і без виділення вартості перебування у "палатах поліпшеного комфорту" - ред.) у І кварталі 2012 року за день в середньому становила 203,67 грн. Крім того, витрати на медикаменти і перев’язувальні матеріали і харчування становили 30,54 грн. і 10,9 грн. на день відповідно.

Як відомо, 11 жовтня 2011 року Печерський райсуд Києва засудив Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі та виплати компенсації НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд гривень за збитки, які за висновком суду компанія отримала через газові контракти з Росією від 2009 року.

Згодом сайт політика поширив інформацію про те, що сім`я Юлії Тимошенко не має наміру компенсувати НАК "Нафтогаз України" збитки, які за рішенням суду екс-прем`єр повинна покрити державній компанії.

Як повідомляв УНІАН, рахунки за лікування Тимошенкооплатить її родина. Про це на брифінгу заявив захисник Тимошенко: «Рахунок за лікування, який буде виставлений німецькою клінікою «Шаріте», буде оплачений родиною Тимошенко».