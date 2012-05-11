Власенко: Рахунок «Шаріте» за лікування Тимошенко оплатить її родина

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи заяву представників Міністерства охорони здоров’я, що послуги німецького лікаря оплачуватиме Харківська ОДА.

«Рахунок за лікування, який буде виставлений німецькою клінікою «Шаріте», буде оплачений родиною Тимошенко», - сказав С.Власенко.

При цьому він наголосив, що до оплати роботи німецького лікаря жодного стосунку не має Харківська ОДА. «Згідно зі статтею 117 Кримінально-виконавчого кодексу, подібні послуги оплачують родичі людини, якій надається медична допомога. Тому родина Юлії Володимирівни ухвалила рішення оплатити рахунок, який виставить лікарня, щоб не було інсинуацій і спекуляцій з цього питання», - сказав С.Власенко.