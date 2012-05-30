У ПР кажуть, що правки до закону про вибори потрібні для «чистоти процедури»

Законопроект про внесення змін до Закону «Про вибори народних депутатів України» стосується виключно технічних правок і спрямований на дотримання чистоти процедури при їх проведенні.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Забарський, повідомили УНІАН у прес-службі цієї політичної сили.

За словами В.Забарського, необхідно виправити ті технічні помилки, які були допущені при підготовці нинішнього тексту закону.

«Законопроект про зміни до закону про вибори народних депутатів ініційований Центральною виборчою комісією одноголосно. І це не секрет ні для суспільства, ні для депутатів від БЮТ. Про це заявляв і Магера (заступник голови ЦВК) - про якого не можна сказати, що він є прихильником Партії регіонів. Питання стосується виключно технічних правок, і будь-які побоювання надумані», - сказав парламентарій.

За словами В.Забарського, якщо буде ухвалено рішення всіма парламентськими фракціями - законопроект можна буде проголосувати відразу в цілому.

«Представникам опозиції треба звернути увагу на те, що фальсифікації проводяться не згідно із законом, а всупереч закону. А законом і відповідними змінами передбачається виключно чистота процедури при проведенні майбутніх парламентських виборів», - сказав народний депутат від ПР.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті вже зареєстрований законопроект, який передбачає внесення змін до Закону “Про вибори народних депутатів”.