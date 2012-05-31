Москалю радять з компроматом на Щербаня-молодшого йти в прокуратуру

Про це народний депутат від Партії регіонів, член ВРЮ Валерій Бондик заявив в ефірі «5 каналу» .

«Пан Москаль - генерал міліції, він юрист, досвідчений юрист, якщо він має офіційні, чи агентурні дані, хай звернеться з відповідною письмовою заявою в прокуратуру за порушенням по факту ось цього повідомлення, яке у нього є щодо порушення справи. І справа по факту, ще нема кому звинувачення пред’являти, але по факту буде якась дослідча перевірка. А потім, якщо будуть підстави, буде порушена справа», – заявив Бондик.

Бондик також зазначив, що якщо до Вищої ради юстиції надійде скарга щодо справи Щербаня, ВРЮ обов’язково відреагує.

«Якщо буде звернення до Вищої ради юстиції на дії, що привели на порушення присяги когось із суддів ми звісно будемо реагувати. І щодо прокурорів також», – зазначив Бондик.