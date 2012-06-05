Один із затриманих за вибухи у Дніпропетровську – кандидат політнаук

Один із затриманих за підозрою в організації вибухів у Дніпропетровську 27 квітня - 34-річний Віктор Сукачов - є кандидатом політичних наук і працював викладачем кафедри політології Дніпропетровського державного університету.

Про це кореспондентові УНІАН розповіли співробітники університету.

За словами одного із співрозмовників УНІАН, В.Сукачов захистив кандидатську дисертацію про формування громадянського суспільства в Україні під назвою «Соціальний капітал». Він був досить публічною людиною, як експерт виступав на місцевому телебаченні і на прес-конференціях. Ось деякі цитати з виступів В. Сукачова: «Кандидат політичних наук Віктор Сукачов вважає, що опозиція критикує не проект нового Кримінального процесуального кодексу, а його автора – Президента Віктора Януковича». В.Сукачов на прес-конференціях також позитивно відгукувався про дії регіональної влади. 29 квітня поточного року він коментував російському телеканалу «Мир» ситуацію про вибухи в Дніпропетровську, припустивши, що вибухи могли організувати звільнені співробітники правоохоронних органів або військові.

За словами джерел, В.Сукачов у зв`язках з опозицією помічений не був і займався піар-супроводом на майбутніх виборах до Верховної Ради кандидатів у народні депутати в Дніпропетровській області.

Також В.Сукачов зазначений як контактна особа представництва в Дніпропетровську російської фірми із серійного виготовлення інженерних загород, огорож і воріт.

Як повідомило УНІАН джерело, при проведенні обшуку в квартирі підозрюваного в районі житлового масиву «Сонячний» було знайдено десятки дисків фашистського і расистського змісту. За повідомленнями очевидців, сусіди були здивовані кількістю представників правоохоронних органів у дворі будинку, а також його затриманням. Всі сприймали В.Сукачова як нормальну, благополучну людину.

Нагадаємо, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська сталися чотири вибухи, під час яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни. За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб), за що передбачено позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою.

За словами В.Пшонки, зловмисники вимагали гроші після вибухів – через СМС та Інтернет, «погрожуючи новими вибухами і людськими жертвами, зокрема з дітьми».

«Зловмисники вимагали суму в доларах з розрахунку 10 центів за кожного жителя України. Таким чином було підраховано загальну суму – 4,5 млн. доларів», - сказав на прес-конференції голова СБУ Ігор Калінін.