Німецький лікар припускає, що хвороба Тимошенко може бути невиліковна

Про це доктор клініки «Шаріте» повідомила в інтерв'ю «Российской газете».

«У тому, що пані Тимошенко серйозно хвора, немає жодного сумніву. У неї 5 жовтня 2011 зареєстрована міжхребцева грижа з компресією третього спинномозкового нервового закінчення справа в тазостегнової області, яка викликає сильні болі і є причиною паралічу», - повідомила Райхаузер.

«5 листопада було зареєстровано гостре погіршення стану, яке призвело до хронічного больового синдрому, вторинних скелетно-м'язових поразок і м'язової атрофії. Тому треба робити все можливе для лікування цієї хвороби у відповідності з існуючими стандартами», - додала вона.

Відповідаючи на питання, чи виліковна в принципі ця хвороба, лікар сказала, що на даний момент не може цього підтвердити.

«На даний момент цього сказати не можна. Наскільки можу судити по своєму клінічному досвіду, хвороба триває вже кілька років. Тому зараз не можу дозволити собі стверджувати, що хвороба виліковна», - заявила Райхаузер.