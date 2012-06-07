МОЗ: Тимошенко вкотре відмовилась здати кров на аналіз

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові, вкотре відмовилась здати кров на аналіз.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Під час планового огляду 6 червня Ю.Тимошенко лікарями на чолі з фахівцем німецької клініки «Шаріте» їй було запропоновано здати кров на аналіз. Згідно з протоколом цієї процедури і у разі погодження пацієнтки здати кров, лікарі повинні були зробити забір: одну пробу з якого передати німецькій стороні, другу – залишити в Україні, третя проба є контрольною.

«Тимошенко Ю.В. відмовилася від здачі аналізів крові, про що було складено відповідний акт, підписаний фахівцем німецької клініки «Шаріте» і українськими лікарями, які здійснювали огляд», - сказано у повідомленні прес-служби МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня віце-прем’єр-міністр, міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова заявила, що Ю.Тимошенко відмовляється здавати кров на аналізи.

Того ж дня перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv не виключив, що Ю.Тимошенко не погоджується здати аналіз крові, щоб в її організмі не виявили “певної субстанції”.

Захисник екс-прем’єра Сергій Власенко спростував ці заяви про відмову Ю.Тимошенко здавати кров.

21 травня лікар берлінської клініки «Шаріте» Анетт Райсгауер заявила, що лікування екс-прем’єр можливе без проведення аналізу її крові.

Сьогодні, 7 червня, С.Власенко наголосив, що Ю.Тимошенко наполягає на проведенні розширеного аналізу крові, який мають зробити медики клініки «Шаріте», які її лікують.