Посол: "пауза" у відносинах з ЄС Януковичу не допоможе

Про це він повідомив у інтерв'ю «Українській правді».

На питання про те, що він відчув, коли почув слова Президента України Віктора Януковича, що "пауза у відносинах України і ЄС піде на користь", посол відповів: «Мій професійний досвід свідчить: успішними були лише ті країни, де докладають всіх зусиль для зближення з Євросоюзом. Я наприкінці 1990-х років працював у Польщі, й там у той час існував лише один пріоритет. Це привело до розвитку і держави, і економіки Польщі, і стало великим її успіхом».

Відповідаючи на питання, чи не здається йому, що Президент, кажучи про паузу у відносинах України і ЄС, мав на увазі, що канцлер Німеччини Ангела Меркель програє вибори, і він побудує наново відносини з іншим урядом, Г.-Ю.Гаймзьот сказав: «Я був послом у Києві, коли візит сюди здійснював міністр закордонних справ Німеччини, соціал-демократ Штайнмайєр. Мені здається, не слід вважати, що існують великі відмінності у ставленні до України різних партій в Німеччині. Було б помилкою сподіватися на зміну уряду Німеччини».