Росія пішла святкувати на три дні

Росіяни пішли на триденні вихідні в зв'язку зі святкуванням Дня Росії.

Наступнийробочий тижденьпочнетьсявсередуі триватиметри дні,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаФедеральнуслужбупраці тазайнятості (Роспраця).



ДеньРосії- однез головнихдержавнихсвяткраїни.



Цьогодняв 1990році прийнятаДеклараціяпро державнийсуверенітетРосії,ав 1991-му відбулисяперші вісторіїРосіївсенародніпрямівиборипрезидентакраїни.



Свою офіційну назву- ДеньРосії -свято отрималов 2002році.

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