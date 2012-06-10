Росія пішла святкувати на три дні
00:00, 10 червня 2012Політика
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Росіяни пішли на триденні вихідні в зв'язку зі святкуванням Дня Росії.
Наступнийробочий тижденьпочнетьсявсередуі триватиметри дні,повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаФедеральнуслужбупраці тазайнятості (Роспраця).
ДеньРосії- однез головнихдержавнихсвяткраїни.
Цьогодняв 1990році прийнятаДеклараціяпро державнийсуверенітетРосії,ав 1991-му відбулисяперші вісторіїРосіївсенародніпрямівиборипрезидентакраїни.
Свою офіційну назву- ДеньРосії -свято отрималов 2002році.
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