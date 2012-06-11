Льовочкін каже, що чиновникам тепер від журналістів не сховатись

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін.

За його словами, цей документ значно розширив можливості ЗМІ та громадян з доступу до інформації про доходи державних чиновників.

«Законом, зокрема, внесено зміну до редакції статті 6 закону «Про доступ до публічної інформації». Відтепер не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленої за формою і у порядку, встановлених законом «Про засади запобігання та протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.

Таким чином, всі декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, подані держслужбовцями, є публічними і доступ до них не може бути обмежений.

С.Льовочкін наголосив, що підписання цього закону стало підтвердженням політики прозорості роботи влади, яку проводить В.Янукович.

Він також нагадав, що Президент та керівництво його адміністрації ще до прийняття нового закону оприлюднили декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Президент підписав ухвалений парламентом 17 травня закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».