У Києві лікарі центрів «реабілітації» масово підсаджували людей на наркотики

Про це повідомляє "Сегодня".

«У нас зараз в столиці відкрилася маса центрів нібито реабілітації, які, по суті, є замаскованими наркопритонами, - розповідає виданню заступник голови організації «Рух протидії наркоманії і наркокорупції» Роман Ступницький. - Вони беруть ліцензію на обіг наркотичних препаратів, наркоман туди приходить, платить гроші й отримує дозу». Обіг однієї клініки в день, за його словами, - 20 тис. грн, а на рік - до 8 млн грн. Ступницький каже, що нерідко власниками таких клінік є і самі наркозалежні люди, які беруть на роботу медсестру і нарколога. «У таких клінік, як правило, серйозний «дах», - говорить Ступницький.

90% пацієнтів клінік, стверджують у прокуратурі, були постійними клієнтами, і нібито лікарі про це знали. «Оскільки колоти наркоману один препарат півроку було б підозріло, прізвище та адресу клієнтів для документації постійно міняли», - розповідають у прокуратурі. У день в клініку приходило близько 100 чоловік. Курс до 10 днів коштує близько 900 грн. Виходить, що укол обходився наркоману десь в 90 грн, а в закупівлі ця ж ампула коштує 7 грн.

Все почалося з того, що прокуратура разом з СБУ перевірила закупівлі наркопрепаратів, з`ясувавши, скільки їх замовляли приватні клініки. Вийшли на два центри (один на вул. Стельмаха, другий на вул. Попудренка), які у великих кількостях брали ампули сильнодіючого наркотичного препарату «Бупренорфін гідрохлорид». «Почали перевіряти, чи мають вони право колоти. Виявилося, що у них немає ліцензії на ін`єкційне лікування. Вони повинні проводити комплексну таблетовану терапію », - розповідає "Сегодня" Інна Сухоставець, прокурор відділу захисту конституційних прав і свобод громадян прокуратури Києва.

Таблетована терапія виглядає так: коли у наркомана ломка, йому дають таблетки, поступово знижуючи дозу, а потім до терапії підключаються психологи. І через якийсь час у наркомана повинно пропасти бажання вколотися. У цих же клініках, як вважає слідство, було налагоджено конвеєрне підсаджування наркоманів і викачування з них грошей. Адже, згідно з висновком незалежних наркологів, подібні ін`єкції знижували ломку, але лише на якийсь час. Простіше кажучи, люди просто приходили до клініки за черговою дозою.

Зв`язатися з лікарями клініки виданню поки не вдалося. Але, як розповіли джерела, на допитах вони запевняли, що робили добру справу, допомагаючи пережити людям ломку. Проти головлікарів клінік порушили кримінальні справи, їм загрожує до трьох років в`язниці.