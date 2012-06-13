Юрій Шухевич на 79–му році життя вирішив стати нардепом
Лідер УНСО збирається балотуватися по Івано–Франківській області.
Головний командир УНСО, Герой України Юрій Шухевич на 79–му році життя вирішив стати народним депутатом.
В інтерв’ю Україні Молодій він розповів, що про це його просить чимало соратників. Та й сам він відчуває: Україна переживає критичний період свого існування, і в такий час, мовляв, патріоти відсиджуватися без дії не мають права.
«Я ще не остаточно вирішив, адже у цьому питанні є багато складових. Але в основному — так, я маю намір брати участь у парламентських виборах. Багато людей мене вмовляє йти в депутати. Але все ж головним рушієм для мене стала нинішня ситуація — як у Верховній Раді, так і взагалі в Україні. Ви ж бачите, що робиться! Те, що відбулося, скажімо, днями, — ухвалення законопроекту про регіональні мови. Усе свідчить про те, що так звана опозиція домовилася з «регіоналами». Вони мали можливість зірвати засідання, але цього не зробили», - каже син Романа Шухевича.
Очолюване ним УНСО тим часом теж гострить списи до серйозних подій у державі: так, днями Юрій Шухевич видав наказ про загальну мобілізацію всіх членів організації УНА–УНСО і набір до її лав громадян віком від 16 до 50 років. Націоналісти планують активізувати свої вишкільні табори та проводити роз’яснювальну роботу серед населення. «Українська держава в небезпеці! — каже Шухевич. — І ми маємо цьому протистояти».