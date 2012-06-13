Юрій Шухевич на 79–му році життя вирішив стати нардепом

Головний командир УНСО, Герой України Юрій Шухевич на 79–му році життя вирішив стати народним депутатом.

В інтерв’ю Україні Молодій він розповів, що про це його просить чимало соратників. Та й сам він відчуває: Україна переживає критичний період свого існування, і в такий час, мовляв, патріоти відсиджуватися без дії не мають права.

«Я ще не остаточно вирішив, адже у цьому питанні є багато складових. Але в основному — так, я маю намір брати участь у парламентських виборах. Багато людей мене вмовляє йти в депутати. Але все ж головним рушієм для мене стала нинішня ситуація — як у Верховній Раді, так і взагалі в Україні. Ви ж бачите, що робиться! Те, що відбулося, скажімо, днями, — ухвалення законопроекту про регіональні мови. Усе свідчить про те, що так звана опозиція домовилася з «регіоналами». Вони мали можливість зірвати засідання, але цього не зробили», - каже син Романа Шухевича.

Очолюване ним УНСО тим часом теж гострить списи до серйозних подій у державі: так, днями Юрій Шухевич видав наказ про загальну мобілізацію всіх членів організації УНА–УНСО і набір до її лав громадян віком від 16 до 50 років. Націоналісти планують активізувати свої вишкільні табори та проводити роз’яснювальну роботу серед населення. «Українська держава в небезпеці! — каже Шухевич. — І ми маємо цьому протистояти».