Вболівальники Євро хвалять київських волонтерів

Відвідувачі офіційної фан-зони висловлюють велику вдячність волонтерам. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Помічники фанів Євро-2012 – волонтери – працюють у 2-3 зміни, а на деяких локаціях – цілодобово, у матчеві дні у посиленому режимі.

«Cаме на волонтерів ліг мовний тягар, адже з будь-якого питання вболівальники звертаються саме до них, і наші активісти залюбки допомагають гостям. Примітно, що юні добровольці з великим завзяттям працюють понаднормово. Адже під час роботи вони можуть застосувати свої вміння, практикувати іноземні мови і набувати нових знань та навичок, маючи безпосередню причетність до історичної події», – зазначила координатор волонтерів Приймаючого міста, заступник начальника головного управління освіти КМДА Лідія Нестеренко.

Вона також зауважила, що з кожним добровільним помічником укладено угоду про здійснення волонтерської діяльності. Всіх волонтерів застраховано.

Волонтери отримали форму, проїзний квиток на всі види транспорту, методичні та інформаційні матеріали. Крім того, їх забезпечують одноразовим харчуванням, питною водою та мобільним зв’язком.

За словами Лідії Нестеренко, бум питань з побутових потреб вже скінчився. Наразі, гості столиці запитують у волонтерів, які визначні місця вони б радили відвідати, які страви скуштувати та дякують за Z-карти, які дійсно допомагають іноземцям орієнтуватися у столиці.

Зараз волонтери готуються до прийому англійських вболівальників, які приїдуть до Києва найближчим часом.