Янукович йтиме буква до букви

Партія регіонів цього тижня направить до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер Партію регіонів учора в прямому ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії.

«Цього тижня ми подамо всі необхідні документи до ЦВК. Ми йтимемо буква до букви, згідно із законом, цивілізовано. Ми знаємо, що це не простий шлях, і знаємо, що буде велика кількість перешкод на цьому шляху», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів у разі формування конституційної більшості зможе вирішити багато питань і повернути довіру до влади.

В.ЯНУКОВИЧ також пояснив, що основною причиною ініціативи щодо проведення референдуму про статус російської мови і позаблоковий статус України стало бажання «забрати це питання у політиків і передати його вирішення українському народу».

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних і районних адміністрацій.

17 вересня Партія регіонів заявила, що вже зібрала три мільйони підписів громадян на підтримку цього референдуму.