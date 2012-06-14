Фюле: друзі України розчаровані, коли бачать бійки у Верховній Раді
14:40, 14 червня 2012Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле закликає депутатів Верховної Ради до цивілізованої співпраці між собою.
Штефан Фюле дав пораду українським депутатам
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.
«Я маю сказати вам, що друзі України розчаровані, коли бачать бійки у Верховній Раді чи чують, як депутати відкрито називають один одного брехунами та злочинцями», - сказав комісар.
За словами Ш.Фюле, громадськість у Європейському Союзі також запитує, чи можливі в такій атмосфері успішні конституційна, судова та інші важливі реформи, що потребують консенсусу.
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