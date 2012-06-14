Фюле: друзі України розчаровані, коли бачать бійки у Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

«Я маю сказати вам, що друзі України розчаровані, коли бачать бійки у Верховній Раді чи чують, як депутати відкрито називають один одного брехунами та злочинцями», - сказав комісар.

За словами Ш.Фюле, громадськість у Європейському Союзі також запитує, чи можливі в такій атмосфері успішні конституційна, судова та інші важливі реформи, що потребують консенсусу.