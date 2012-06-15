Томенко: Віктор Янукович живе в якійсь загадковій країні

Про це УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, коментуючи заяву Президента про те, що опозиція забирає 99% ефірного часу.

«Президент Віктор Янукович живе в загадковій країні, де влада успішно подолала руїну, а 99% часу у ЗМІ виступає опозиція...Очевидно, Президент не так активно дивиться телебачення, а оперує даними, які йому надає його команда», - додав М.Томенко.

За його словами, чутки, які ходили про те, що Президент В.Янукович не володіє реальною ситуацією в Україні, все більше підтверджуються його необ’єктивними заявами. М.Томенко наголосив, що заява про те, що в медіа, зокрема в засобах масової інформації, 99% займає позиція опозиції, майже рівно протилежна реальному стану справ.

Віце-спікер зауважив, що якщо взяти до уваги дані моніторингу теленовин (за квітень цього року), які оприлюднила Академія української преси, то в цілому 67% синхрону належить представникам влади, 22% - опозиції, 11% - іншим політикам. М.Томенко також звернув увагу на те, що, як йдеться у вже згаданому досліджені, в переважній більшості повідомлень про політичні новини в Україні на всіх каналах представлена тільки одна точка зору і лише 16% повідомлень у цілому з декількома точками зору.

М.Томенко також зауважив, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що радник глави Адміністрації Президента погоджує програми, які виходять на державному телебаченні, і це свідчить не лише про незбалансованість подачі інформації ЗМІ, а й про відродження політичної цензури.

«Отож, крім тенденції на неадекватне висвітлення подій, йдеться й про пряме втручання та цензурування головних політичних програм в інтересах влади та затвердженої в Адміністрації Президента опозиції», - підкреслив він.

За словами М.Томенка, якщо така ситуація з недовірою влади до українських журналістів та українських медіа-експертів не зміниться, то кого пускати чи не пускати в засоби масової інформації, будуть визначати вже не ведучі політичних шоу - громадяни інших держав чи радники в Адміністрації Президента, а, "як в часи Російської Імперії, - Москва, в яку треба буде засилати телевізійні матеріали на затвердження і отримання штампу «цензурою дозволено».

М.Томенко також повідомив, що він звернувся до парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації з проханням відреагувати на ситуацію, яка склалася на Першому Національному, оскільки, як йдеться у повідомленнях журналістів, мова йде про пряме втручання в діяльність каналу, а отже, цензуру, кримінальну відповідальність за яку передбачено законом.