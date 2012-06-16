Депутат-регіонал про зобов'язання, брехню та політичні переслідування

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За словами І.Попеску, коли при владі була нинішня опозиція, нічого не було зроблено для поліпшення соціальних стандартів. «Її представники вже забули, що під час їх перебування при владі розвиток України впав на 15%. Вони також забули про те, що не зробили жодного конкретного кроку для виконання зобов'язань України перед Радою Європи», - сказав він.

Тим часом нинішня влада, відзначив депутат-«регіонал», протягом одного року не просто розробила, а вже й прийняла новий КПК. «Ми подали законопроекти про адвокатуру. Розробляємо закон про прокуратуру. І протягом одного року виконаємо всі свої зобов'язання, які Україна узяла перед Радою Європи ще у 1995 році», - сказав політик.

Він також заявив, що представники опозиції, беручи участь в міжнародних конференціях і семінарах, постійно намагаються внести ц документи, що стосуються України, якісь пункти, які фактично погіршують імідж нашої країни. «Їх зараз цікавить одне: як більше набрати голосів на виборах навіть шляхом відкритої брехні, шляхом погіршення становища України на міжнародному рівні», - переконаний парламентарій.

«Зараз вони говорять про політичні переслідування. Але ж політичне переслідування – це коли людей переслідують і карають за їх політичні погляди, за ідеологію. А коли політик порушує закон, він має відповідати за свої дії згідно із законом», - заявив І.Попеску.

Він відзначив, що зараз представники опозиції, не читаючи Трудовий кодекс, усюди заявляють, що вводиться 12-годинний робочий день. «Але ж це неправда. Згідно з новим Трудовим кодексу, залишається 8-годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень», - заявив депутат від ПР.