У Єгипті п'ять демократичних партій утворили "Третій потік"

П'ять демократичних партії Єгипту оголосили про формування нового об'єднання "Третій потік", яке має намір протистояти як "тиранії держави", так і диктатові руху "Брати-мусульмани".

"Новеполітичне об'єднаннянацілененазахистдемократіїі протистоятиметираніїяк з бокувладнихструктурдержави, які намагаютьсявідродитиколишнійрежим,такі з бокуруху "Брати-мусульмани", якийпрагнестворитивЄгиптіісламськеавторитарнесуспільство", -цитуєїхню заявуРІА "Новости".



Унеділюввечерізавершується другийтурвиборівпрезидентаЄгипту.У ньомуберуть участьдва претендентинавищу державну посаду- колишнійпрем'єр-міністрприрежиміекс-президентаМубарака,відставнийгенералАхмедШафікі представникруху "Брати-мусульмани"МухаммедМурсі.



Офіційнірезультатиголосування повиннібутиоголошенівнайближчий четвер, 21 червня.

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