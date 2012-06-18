«Батьківщина»: Кузьмін демонструє найнижчу планку падіння влади

Партія «Батьківщина» заявляє, що чергові «істеричні» заяви заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про нібито причетність Юлії Тимошенко до всіх резонансних злочинів, скоєних в країні за останні 20 років, свідчать про те, що «карально-репресивна система завзято взялася виконувати замовлення Президента Януковича».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Янукович тиждень тому, як відомо, шокував увесь цивілізований світ, коли перебрав на себе функції судді та прокурора і звинуватив лідера опозиції мало не в усіх смертних гріхах. Сьогодні ж прокуратура показала, що вона завжди готова виконувати височайше замовлення, яким би диким та абсурдним воно не було», - підкреслили в «Батьківщині».

«Такі в Україні сьогодні реалії – країною править диктатор, який нацьковує своїх опричників на всіх, в кого є мужність виступати проти сповзання держави в кримінальну прірву», - зазначається в заяві.

«Що ж до суті висловлених паном Кузьміним нісенітниць, то партія «Батьківщина» вважає приниженням для себе вступати в будь-яку дискусію з подібними суб’єктами», - наголошується в заяві.

За словами її авторів, «сенс існування таких, як Кузьмін, діячів полягає лише в тому, щоб демонструвати найнижчу планку падіння та аморальності чинної влади».

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю "Комерсант-Україна", що Генпрокуратура має достатньо свідчень для пред`явлення Ю.Тимошенко обвинувачення у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня в 1996 році, проте цьому заважає тривала хвороба екс-прем`єра.

Також Р.Кузьмін заявив, що банда Кушніра працювала на екс-прем`єр-міністрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка.

"Банда Кушніра була на службі у Павла Лазаренка. Ця банда виконувала його доручення і замовлення на користь Юлії Тимошенко. Цей факт підтверджений слідством, і у нас немає ніяких сумнівів, що банда Кушніра працювала на Лазаренка і Тимошенко. Слідством встановлено, що ця банда брала участь в 25 вбивствах і замахах на вбивство», - стверджує Р.Кузьмін