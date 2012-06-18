«Батьківщина»: Кузьмін демонструє найнижчу планку падіння влади

11:01, 18 червня 2012
Політика
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«Батьківщина» заявляє, що чергові заяви Кузьміна про Тимошенко свідчать, що прокуратура «взялася виконувати замовлення» влади

Батьківщина

 Партія «Батьківщина» заявляє, що чергові «істеричні» заяви заступника генерального прокурора Рената Кузьміна про нібито причетність Юлії Тимошенко до всіх резонансних злочинів, скоєних в країні за останні 20 років, свідчать про те, що «карально-репресивна система завзято взялася виконувати замовлення Президента Януковича».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Янукович тиждень тому, як відомо, шокував увесь цивілізований світ, коли перебрав на себе функції судді та прокурора і звинуватив лідера опозиції мало не в усіх смертних гріхах. Сьогодні ж прокуратура показала, що вона завжди готова виконувати височайше замовлення, яким би диким та абсурдним воно не було», - підкреслили в «Батьківщині».

«Такі в Україні сьогодні реалії – країною править диктатор, який нацьковує своїх опричників на всіх, в кого є мужність виступати проти сповзання держави в кримінальну прірву», - зазначається в заяві.

«Що ж до суті висловлених паном Кузьміним нісенітниць, то партія «Батьківщина» вважає приниженням для себе вступати в будь-яку дискусію з подібними суб’єктами», - наголошується в заяві.

За словами її авторів, «сенс існування таких, як Кузьмін, діячів полягає лише в тому, щоб демонструвати найнижчу планку падіння та аморальності чинної влади».

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін заявив в опублікованому сьогодні інтерв`ю "Комерсант-Україна", що Генпрокуратура має достатньо свідчень для пред`явлення Ю.Тимошенко обвинувачення у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня в 1996 році, проте цьому заважає тривала хвороба екс-прем`єра.

Також Р.Кузьмін заявив, що банда Кушніра працювала на екс-прем`єр-міністрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка.

"Банда Кушніра була на службі у Павла Лазаренка. Ця банда виконувала його доручення і замовлення на користь Юлії Тимошенко. Цей факт підтверджений слідством, і у нас немає ніяких сумнівів, що банда Кушніра працювала на Лазаренка і Тимошенко. Слідством встановлено, що ця банда брала участь в 25 вбивствах і замахах на вбивство», - стверджує Р.Кузьмін

 

 

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