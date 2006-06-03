Харківська облрада висловила недовіру губернатору

Депутати Харківської обласної ради на другій сесії п’ятого скликання висловили недовіру голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 108 депутатів, проти – 1. Двоє членів Лічильної комісії відмовилися ставити свої підписи під протоколом голосування. За висновком юристів, Президент України зобов’язаний підписати відставку А.АВАКОВА, оскільки за законом, досить набрати дві третини голосів.

За списком у Харківській облраді 150 депутатів, у таємному голосуванні взяли участь 109

Рішення про відставку чинного губернатора було прийнято після того, як сесія заслухала звіт А.АВАКОВА про виконання соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області, обласного бюджету та здійснення повноважень за період з 2005 р. і 1 квартал 2006 р.

В той час як А.АВАКОВ повідомив про позитивні показники і тенденції в головних сферах життєдіяльності області, які виводять її на передові позиції в Україні, у доповіді робочої групи пролунало те, що Харківщина має значне погіршення в соціально-економічному розвитку за останні роки.

Більшість депутатів вважає, що керівництво області припустилось значних прорахунків і не забезпечило збалансованого соціально-економічного розвитку Харківської області.

Депутати визнали роботу державної адміністрації незадовільною.

Коментуючи обговорення, депутат Верховної Ради України, екс-губернатор Євген КУШНАРЬОВ сказав журналістам, що область не має кваліфікованого керівництва і Президент зобов’язаний звільнити А.АВАКОВА незалежно від голосування. Є.КУШНАРЬОВ вірить, що «Президент зрозуміє і прийме правильне кадрове рішення», а Партія регіонів може запропонувати свої кандидатуру на посаду губернатора.

Голова Харківської обласної держадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що не визнає результатів голосування сесією облради за висловлення йому недовіри.

Про це він заявив на сесії одразу після оголошення результатів голосування.

«Я не визнаю результатів голосування і наша фракція (Наша Україна» - УНІАН) буде оскаржувати ці результати в суді», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, у ході таємного голосування були «вельми значні процедурні порушення», зокрема, самої процедури голосування.

Перед цим на сесії виступив заступник губернатора, депутат облради Ярослав ЮЩЕНКО, який від імені фракції «Наша Україна» заявив, що голосування «не було таємним» і в його ході були суттєві порушення.

У свою чергу депутат облради Володимир ЗОРЧЕНКО, який оголошував підсумки голосування, заявив, що результати абсолютно легітимні і назвав порушення, перелічені А.АВАКОВИМ та Я.ЮЩЕНКОМ, такими, що не вплинули на результати голосування.