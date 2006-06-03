Тимошенко: антиконституційний заколот потрібно негайно припинити

Юлія ТИМОШЕНКО категорично виступила проти звільнення з посади голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, одного із найуспішніших керівників областей в Україні. Про це вона заявила, коментуючи сьогоднішні рішення Харківської обласної ради щодо надання російській мові статусу регіональної та визнання незадовільною роботу губернатора А.АВАКОВА

Як повідомляє прес-служба БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що особисто захищатиме А.АВАКОВА для того, щоб він міг і надалі приносити жителям Харківщини позитивний результат.

Лідер БЮТ звернула увагу на те, що рішення Харківської облради ініціювала політична сила, “місце якої в минулому разом із режимом Кучми”.

„Криміналітет з минулого намагається сьогодні дестабілізувати життя людей в Україні, але, запевняю, ці спроби не будуть успішними. Нікому не вдасться завадити нашому народу жити у спокої і злагоді,” – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО

Крім того, вона заявила, що “категорично виступаю проти антиконституційних рішень щодо мови”. “Коли Україною розповзається мовний сепаратизм – це, власне, йдеться про саму державність, про те, що здійснюється антиконституційний заколот, який потрібно негайно припинити”, - підкреслила лідер БЮТ.