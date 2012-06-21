Наливайченко пішов з «Нашої України» в Об'єднану опозицію

Він подав у відставку після того, як не зміг переконати однопартійців відмовитися від ідеї конкурувати на парламентських виборах зі списком кандидатів від об'єднаної опозиції, пише Коммерсант-Україна.

Пан Наливайченко підтвердив свій намір увійти до складу об'єднання. "Коли я виходив з" Нашої Україною ", я відразу сказав, куди пішов. Я і так в цій команді, і хотів би продовжувати працювати там", - сказав пан Наливайченко. Втім, за його словами, поки невідомо, яким чином буде формалізована його співпраця з об'єднанням опозиційних партій.