Наливайченко пішов з «Нашої України» в Об'єднану опозицію
09:46, 21 червня 2012Політика
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Колишній глава політради партії "Наша Україна" Валентин Наливайченко пішов на "індивідуальне членство" в Об'єднаній опозиції.
Наливайченко відразу сказав куди йшов
Він подав у відставку після того, як не зміг переконати однопартійців відмовитися від ідеї конкурувати на парламентських виборах зі списком кандидатів від об'єднаної опозиції, пише Коммерсант-Україна.
Пан Наливайченко підтвердив свій намір увійти до складу об'єднання. "Коли я виходив з" Нашої Україною ", я відразу сказав, куди пішов. Я і так в цій команді, і хотів би продовжувати працювати там", - сказав пан Наливайченко. Втім, за його словами, поки невідомо, яким чином буде формалізована його співпраця з об'єднанням опозиційних партій.
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