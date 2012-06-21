НБУ поширює пісню «Наша гривня»: Президентові щиру подяку складаю...(аудіо)
Національний банк України поширює серед банків диск із сумнівної якості піснею "Наша гривня", яка покликана популяризувати національну валюту.
В Національному Банку України вирішили, що українська гривня потребує розкрутки і влаштували їй музичний піар: розіслали в регіональні комерційні банки диск з піснею «Наша гривня» (прослухати тут), пише Слобідський край.
Автор музики та слів – Михайло Гойхман. Виконавці – Сергій Юрченко та Наталія Карпа.
НАША ГРИВНЯ
Полюбив я тебе, ти моя Україно,
ще з дитинства свого і назавжди.
Банки – мужні сини, твоя донечка гривня
Ще прославлять тебе, тільки трохи зажди.
Вони разом працюють старанно й сумлінно,
Служать вірно країні моїй кожен день,
В ці буремні роки повернувши надію
на стабільність життя
і заможність людей.
Приспів:
Ти даруєш добробут, надію,
Ти – подяка старим і турбота малим.
Українська натруджена гривня
хай проллється на Вкраїну
життєдайним цілющим дощем золотим.
У великих містах і містечках маленьких
Гривня стрімко як кров по судинах тече.
Нашу гривню, немов корабель серед течій,
Капітан поміж інших валют проведе.
Корабель той надійний, мілини не знає.
Капітан проведе поміж рифів і хвиль.
Міцно прапор в руці український тримає,
Гривні курс визначає на тисячі миль.
Приспів
Україна моя хай завжди процвітає,
Знаю: гривня ніколи не підведе.
Президентові щиру подяку складаю
За стабільність в державі, а це – головне.