Янукович: У світі немає політика, причетного до такої кількості кримінальних справ, як Тимошенко
Президент Віктор Янукович вважає, що у світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко.
|Янукович шукатиме гуманне вирішення
Про це він заявив в інтерв`ю німецькому журналу SUPERillu, передає РІА «Новости».
"Так, звичайно, мені шкода Юлію Тимошенко як людину. Але це не тільки співчуття. Я хочу, щоб цей процес було завершено якнайшвидше і суд ухвалив справедливе рішення", – заявив Президент в оприлюдненому сьогодні інтерв`ю, уривки якого наводяться на сайті видання.
Відповідаючи на запитання про можливе помилування екс-прем`єра, зокрема, звільнення від подальшого відбування покарання, В.Янукович сказав: "Коли це кримінальна справа буде закінчена, переді мною постане питання, як бути далі. Я шукатиму можливість для гуманного вирішення".
"У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.