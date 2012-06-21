Янукович: У світі немає політика, причетного до такої кількості кримінальних справ, як Тимошенко

Про це він заявив в інтерв`ю німецькому журналу SUPERillu, передає РІА «Новости».

"Так, звичайно, мені шкода Юлію Тимошенко як людину. Але це не тільки співчуття. Я хочу, щоб цей процес було завершено якнайшвидше і суд ухвалив справедливе рішення", – заявив Президент в оприлюдненому сьогодні інтерв`ю, уривки якого наводяться на сайті видання.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування екс-прем`єра, зокрема, звільнення від подальшого відбування покарання, В.Янукович сказав: "Коли це кримінальна справа буде закінчена, переді мною постане питання, як бути далі. Я шукатиму можливість для гуманного вирішення".

"У всьому світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Юлія Тимошенко. Але зараз важливо прояснити цю справу з юридичної точки зору", - заявив Президент, додавши, що українська сторона запитує для цього експертну оцінку американської компанії Skadden.