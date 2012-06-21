В Одесі регіоналу подарували яловичий язик, загорнутий у російський триколор

Близько 50 активістів ВО “Свобода” і обласного об`єднання «Просвіта» ім. Тараса Шевченка пікетували сьогодні адмінбудівлю Одеської облради на знак протесту проти спроби влади провести через парламент «антиукраїнський», на думку учасників акції, законопроект «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники тримали в руках гасла «Руки геть від української мови!», «Гончаренка у відставку!» та інші. Деякі учасники акції прийшли до адмінбудівлі на проспекті Шевченка, 4 в масках, що символізують депутатів-«регіоналів» Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка, а також заступника голови Одеської облради Олексія Гончаренка.

Активісти «Свободи» і «Просвіти» передали до облради звернення з вимогою до депутатів – підтримати державний статус української мови.

Втім, незабаром О.Гончаренко у супроводі співробітників міліції вийшов до учасників акції, які зустріли його вигуками «Ганьба!». Коли ж він спробував виправдати лобіювання російських інтересів в Одесі, зокрема організацію піар-акції зі збору підписів за законопроект Колесніченка-Ківалова, один із пікетників вручив заступнику голови облради пакет, в якому був яловичий язик, загорнутий у російський триколор, зі словами «Вот тебе твой русский язык».

Образившись на пікетників облради і посперечавшись з активістами, О.Гончаренко підтвердив свою підтримку законопроекту, згідно з якою російська мова має стати регіональною на території 13 із 27 адміністративно-територіальних одиниць України, і повернувся до адмінбудівлі облради.