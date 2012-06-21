ЦВК змінила склад ТВК у трьох регіонах

Центральна виборча комісія змінила персональний склад територіальних виборчих комісій у трьох регіонах

Як повідомили УНІАН у відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні комісії.

Зокрема, комісія розглянула особисті заяви про складення повноважень голови територіальної виборчої комісії, заступника голови, секретаря та членів ТВК. За підсумками цього розгляду ЦВК внесла окремі зміни до складу територіальних виборчих комісій. Зокрема, у трьох регіонах достроково припинено повноваження або звільнено від виконання своїх обов’язків 1 голову територіальної виборчої комісії, 1 заступника голови ТВК, 1 секретаря та 6 членів ТВК. Замість звільнених керівників цією ж постановою було призначено нових.

Крім того, ЦВК своєю постановою затвердила розподіл субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам, необхідної для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою України на 9 вересня 2012 року. Прийняття зазначеної постанови дозволить фінансово забезпечити проведення позачергових виборів у 44 населених пунктах, що розташовані у 18 регіонах України. Розподіл субвенції передбачає обсяг фінансування у сумі 2 млн. 613,8 тис. грн.

Також затверджено Орієнтовний план роботи Центральної виборчої комісії на друге півріччя 2012 року. ЦВК також затвердила Роз’яснення з питань застосування окремих положень Закону України "Про вибори народних депутатів України". Роз’яснення стосується можливості одночасного входження осіб до складу декількох виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісій всеукраїнського та місцевих референдумів.

Після відповідного обговорення, комісія прийняла рішення подати на розгляд Кабінету міністрів України розроблений ЦВК Порядок оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України.

Крім того, розглянувши необхідні документи, комісія погодила надіслані Національним банком України зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів.