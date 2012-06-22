Кравчук: ще телятко десь, а регіонали вже з довбнею стоять

Таку думку він висловив в коментарі газеті «День»(№ 107, 22 червня).

На переконання Л.Кравчука, подібні заяви одного з представників Партії регіонів ще не означають, що вся ця партія дотримується такої думки. Також він нагадав, що для внесення змін до Конституції необхідні голоси не менше 300 депутатів парламенту.

«Конституційна асамблея не приймає Конституцію, вона готує зміни до неї й подає Президенту, а приймає Конституцію Верховна Рада. Якщо «Регіони» переконані, що у них буде в парламенті 300 народних депутатів, то вони можуть про це говорити, якщо ж вони не переконані, а цього, думаю, ніхто не може сказати, тоді все це блеф. Якщо говорити по суті, це навіть непристойно так ставити питання», - зазначив Л.Кравчук і додав: «Тобто, ще телятко десь, а вони вже з довбнею стоять».

Екс-президент зазначив, що особисто він ніколи не піде на те, щоб голосувати за двомовність. «Я стоятиму на тому, що ст. 10 нинішньої Конституції (одна державна мова – УНІАН) відповідає політичній ситуації, нормальним відносинам в Україні й формулює повну політику на рівні багатонаціональної держави, даючи визначення, що українська мова – державна, а у мов національних меншин є всі можливості, й держава забезпечує їм розвиток. Це визначено Конституцією, це мовна політика. Тому якщо «Регіони» або хтось із народних депутатів про це говорить, можна їм сказати, що вони поки належать до категорії людей, які не знають, що буде завтра», - підкреслив Л.Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив, що фракція Партії регіонів добиватиметься внесення змін до Конституції щодо введення двох державних мов.

«Фракція Партії регіонів і Партія регіонів наполягатимуть, щоб ми, нарешті, перейшли до легалізації існуючої в Україні двомовності, й під час роботи Конституційної асамблеї ми добиватимемося того, щоб до складу нової Конституції увійшло формулювання про те, що в Україні діють дві державні мови – російська й українська», - сказав він.