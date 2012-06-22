Тимошенко скаже, чи поїде до суду, в неділю

11:55, 22 червня 2012
Політика
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Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не надала відповіді, чи збирається вона їхати до Київського районного суду Харкова 25 червня, чекаючи на відповідні рекомендації німецьких лікарів.

Тимошенко чекатиме дозволу лікаря

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Керівництво Качанівської виправної колонії отримало листа від судді Київського районного суду Харкова про виклик 25 червня Ю.Тимошенко до суду для участі у судовому процесі у справі ЄЕСУ. Сьогодні з викликом було ознайомлено саму Ю.Тимошенко.

Після ознайомлення з документом було складено відповідний акт, у якому зазначено, що Ю.Тимошенко не надала відповіді про те, чи збирається вона їхати до суду, мотивуючи це тим, що чекає на відповідні рекомендації з цього приводу від німецьких лікарів. Ю.Тимошенко та її захисник Сергій Власенко просять надати такі рекомендації німецького лікаря Аннет Райзхауер.

В акті, зі слів Ю.Тимошенко, також зазначено, що свої рекомендації німецький медик надасть 24 червня.

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