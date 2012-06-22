Тимошенко скаже, чи поїде до суду, в неділю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Керівництво Качанівської виправної колонії отримало листа від судді Київського районного суду Харкова про виклик 25 червня Ю.Тимошенко до суду для участі у судовому процесі у справі ЄЕСУ. Сьогодні з викликом було ознайомлено саму Ю.Тимошенко.

Після ознайомлення з документом було складено відповідний акт, у якому зазначено, що Ю.Тимошенко не надала відповіді про те, чи збирається вона їхати до суду, мотивуючи це тим, що чекає на відповідні рекомендації з цього приводу від німецьких лікарів. Ю.Тимошенко та її захисник Сергій Власенко просять надати такі рекомендації німецького лікаря Аннет Райзхауер.

В акті, зі слів Ю.Тимошенко, також зазначено, що свої рекомендації німецький медик надасть 24 червня.