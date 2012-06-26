Азаров поскаржився Путіну на російські телеканали

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Україна Микола Азаров сказав в інтерв`ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі.

«Мені довелося подивитися кілька російських каналів, і я про це сказав відверто Дмитру Анатолійовичу і Володимиру Володимировичу, я як глядач їм сказав, що не зовсім об`єктивно висвітлюється те, що відбувається в Україні. Мене як керівника це не може не турбувати», - заявив М.Азаров.

«Ми, звичайно, не можемо втручатися в діяльність ЗМІ, і ми не втручаємося. Але якби ми використовували свої можливості для того, щоб максимально згладжувати наші суперечності, а про те, що нас об`єднує, максимально відкрито розповідати людям, і ми, і ви б тільки виграли», - вважає він.

На це В.Познер повідомив, що М.Азаров сам висловив бажання прийти на програму. «Це можливість донести до росіян точку зору України без всіляких обмежень», - пояснив він.