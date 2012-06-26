Прихильники Тимошенко розгорнули банер з трьома мавпами

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», люди тримають прапори Об’єднаної опозиції і скандують «Банду геть!» і «Юлі волю!».

Також на мітингу присутні народні депутати з опозиційних фракцій.

Перед початком судового засідання на пам’ятнику Пилипу Орлику - автору першої в Європі Конституції, який знаходиться поруч з будівлею суду, з’явився банер з написом «Судді, керуйтеся Конституцією України!».

За словами опозиціонерів, таким чином вони вирішили нагадати суддям про неупередженість, незалежність та об`єктивність, якими мають керуватися представники української Феміди.

Поруч з пам’ятником розташований плакат-банер «Юлі волю!», на якому мітингувальники на знак підтримки лідера опозиції мали ставити фарбою відбитки власних долонь, однак на заваді став дощ.

Також біля суду встановлений величезний банер із зображенням трьох мавп з композиції «нічого на бачу, нічого не чую, нічого не знаю», одягнутих у суддівські мантії.