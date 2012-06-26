Свідку у справі Луценка показали протокол його допиту - він був здивований

Прокуратура задоволена показами свідків, допитаних сьогодні у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, хоча вони виступали на користь колишнього міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час судової перерви в інтерв’ю журналістам заявив один з представників сторони державного обвинувачення прокурор Віктор Клименко.

«Я не можу констатувати того, що свідки в судовому засіданні спростовують фактично обставини, покладені в основу обвинувачення. Я переконаний, що свідки, відповідно до їх показань, які вони надають в судовому засіданні, повністю підтверджують ті фактичні обставини, на які спирається обвинувачення в суді і вважаю сьогоднішній день продуктивним для сторони обвинувачення», - сказав він, додавши, що покази допитаних сьогодні чотирьох свідків будуть використані обвинуваченням на стадії дебатів.

Водночас, на допиті свідок Олександр Балдук, який входив до складу комісії, яка перевіряла законність проведення оперативних заходів стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, сказав, що Ю.Луценко, на його думку, не мав особистого умислу при підписанні продовження ОРС стосовно водія Валентина Давиденка.

«Я далекий від думки, що у Ю.Луценка був злий умисел. Він до цієї справи відношення не мав… Тут просто підсунули міністру цю бумагу. Це моя особиста думка», - сказав О.Балдук.

Він також зазначив, що на досудовому слідстві не давав показів, але у той же час не міг пояснити, яким чином його покази потрапили до матеріалів справи.

Коли на прохання захисту Ю.Луценка свідкові було надано для ознайомлення протокол його допиту, він продивившись його, сказав, що підпис схожий на його, а що стосується змісту, то «тут написано умовно все». Я навіть здивований, що я тут (в суді) роблю», - зазначив свідок.

Наразі в судовому засіданні оголошено перерву, після якої буде продовжено допит ще одного свідка.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння колишнього Президента України Віктора Ющенка. Ю.Луценко звинувачують в тому, що в 2009 році на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи стосовно екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

Сторона звинувачення планує викликати на допити до суду 14 свідків у цій справі.