Кабмін збільшив дефіцит Пенсійного фонду на 5,6 млрд гривень

Текст відповідного розпорядження КМУ (№576 від 25 червня 2012 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Даним документом також передбачається внесення змін до прибуткової і витратної частин бюджету ПФУ. Так, статтю “власні доходи” бюджету фонду збільшено зі 161,535 млрд грн до 163,635 млрд грн, суму надходжень від єдиного соціального внеску на пенсійне страхування збільшено зі 157,019 млрд грн до 159,119 млрд грн.

В цілому, доходи ПФУ збільшено з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн.

Крім того, збільшено витрати ПФУ. Зокрема, стаття витрат на “пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачає збільшення витрат зі 163,941 млрд грн до 171,66 млрд грн. В цілому, витрати бюджету ПФУ збільшено з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.